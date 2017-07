How I Met Your Mother Der Anständige

Da Ted immer noch keinen Anruf von Victoria erhalten hat, fährt er schließlich zu Robin. Er hofft und fürchtet zugleich, dass etwas zwischen ihm und Robin laufen könnte. Nach einem langen Gespräch mit Robin, wird Ted klar, was er will. In diesem Moment langt auf seinem Handy ein Anruf von Victoria ein, den Robin versehentlich beantwortet.