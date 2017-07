Revenge Hingabe

Emily sorgt dafür, dass Conrad erfährt, dass Charlotte nicht seine Tochter ist. Für Conrad bricht damit eine Welt zusammen. Und so schickt er Charlotte zurück zu ihrer Mutter. Victoria misstraut Amanda und hält sie für die Brandstifterin. In der Zwischenzeit beschließt Daniel, Emily einen Antrag zu machen. Obwohl Emily mit 'Ja' geantwortet hat, überlegt sie kurze Zeit später, Daniel den Ring wieder zurück zugeben.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)