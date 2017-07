Justified Besuch aus Detroit

Deputy Mullen drängt Raylan, Robert Quarles zu verhaften, nachdem dieser ihn bedroht hatte. Als zwei Profikiller aus Detroit nach Harlan kommen, vermutet Raylan, dass Quarles dahinter steckt. Inzwischen sucht Dickie Bennett nach Verbündeten, um an die drei Millionen Dollar zu kommen, die Ellstin Limehouse unterschlagen hat. Und als Quarles sich erneut in Boyds Geschäfte einmischt, will Boyd ihn endgültig zur Strecke bringen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)