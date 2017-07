The Secret Life of the American Teenager Die Abschlussparty

Ricky bereitet eine große Überraschung für Amy vor. Während er vor der versammelten Schule die Abschlussrede hält, will er ihr einen Antrag machen. Adrian ist ganz und gar nicht davon angetan. Sie wünscht sich einen Abschiedskuss von Ricky, um endlich mit ihm abschließen zu können. Bei der Party am selben Abend geht es schließlich heiß her und es kommt zu einigen unerwarteten Zwischenfällen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Keith Truesdell