Wickie und die starken Männer 3D Opa aus dem Eis

Wie groß ist Halvars Überraschung, als ihm auf einmal sein Großvater Olaf gegenübersteht - allerdings tiefgefroren in einem massiven Eisklotz auf Grönland. Halvar nimmt seinen Vorfahren mit nach Flake und taut ihn auf. Trotz der langen Starre ist Olaf quicklebendig und rudert sofort nach seiner Befreiung aus dem ewigen Eis auf das offene Meer hinaus. Den Wikingern wird schnell klar, was sein Ziel ist, als sie ihm hinterher segeln: Olaf will Rache an dem Riesen nehmen, der ihn einst seiner Schätze beraubte und ihn und seine Männer in die Verdammnis schickte.