Wickie und die starken Männer 3D Wal in der Patsche

Faxe darf ausnahmsweise das Steuer des Drachenbootes übernehmen. Als großer Walliebhaber nimmt er die Herausforderung eines der Tiere zu einem Wettrennen sofort an. Im Rausch der Geschwindigkeit übersieht der Wal aber Felsen, die aus dem Meer ragen, und wird an den Strand geschleudert. Ihn zurück ins Wasser zu befördern, ist schier unmöglich, denn das Tier ist einfach zu schwer. Den Wikingern bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten und auf eine Erleuchtung zu hoffen. Diese kommt Wickie auch - nachts in seinen Träumen.