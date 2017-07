Against the Wall Die Jungs sind wieder in der Stadt

Officer Dee Hoffman will ihren Kollegen Jeff heiraten. Die Hochzeit soll an dem selben Ort stattfinden, an dem sich die beiden vor einem Jahr kennengelernt haben - auf der Tagung der Mordkommission. Doch als die Braut nicht am Altar erscheint, macht sich der Trauzeuge auf die Suche nach ihr und erwischt sie auf der Toilette mit einem anderen Mann. Bei der daraufhin entstehenden wilden Schlägerei wird auch das kleine Blumenmädchen verletzt. Lina und Abby übernehmen die undankbare Aufgabe, Licht in die verworrene Sache zu bringen. Hauptdarsteller Rachael Carpani (Abby Kowalski)

Marisa Ramirez (Lina Flores)

Treat Williams (Don Kowalski)

Brandon Quinn (Richie Kowalski)

Kathy Baker (Sheila Kowalski)

Andrew W. Walker (John Brody)

Regie Tricia Brock