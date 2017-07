Die Nanny Vom Kindermädchen zum Snob

Fran will eine Party für alle Debütantinnen der Gesellschaft geben. Sie verschickt an alle Einladungen. Maxwell, C.C. und Niles stellen fest, dass Fran absolut keine Ahnung von gutem Ton und Etikette hat. Das Kindermädchen zum Snob zu erziehen, scheint eine unlösbare Aufgabe zu sein.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)