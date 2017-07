Extant Vertuschung

John findet Molly und Ethan bewusstlos im Wald. Während Ethans Zustand sich kaum bessert, ist Molly rasch wieder erholt. Doch die neuen Untersuchungsergebnisse im Krankenhaus zeigen keine Schwangerschaft mehr an. Molly wendet sich an Sam, die ihre Schwangerschaft bestätigen soll, aber Sam bestreitet alles. Offensichtlich soll Molly als verrückt hingestellt werden - und selbst John beginnt an ihr zu zweifeln.