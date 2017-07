Scrubs - Med School Unsere Vorbilder

Auf der Suche nach einer neuen Mentorin fällt Lucys Wahl auf Denise, die darüber zunächst alles andere als begeistert ist - bis ihr klar wird, dass sich dadurch künftig so manche lästige Aufgabe auf Lucy abwälzen lässt. Derweil steigert sich J.D.s Eifersucht auf Dr. Cox' neuen Lieblingsschüler Drew ins Unermessliche, woraufhin er alles daran setzt, Drew das Leben schwer zu machen. Doch es dauert nicht lange, bis auch Drew bei Dr. Cox in Ungnade fällt. Hilfesuchend wendet er sich ausgerechnet an J.D.



