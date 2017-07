Soko Donau Gegen den Strom

In der Wache taucht ein 12-jähriges Mädchen, Anisa Kostres, auf und will ihre ältere Schwester Samira als vermisst melden. Carl erklärt ihr, dass die SOKO dafür nicht zuständig ist, doch da geht die Meldung ein, dass auf der Reichsbrücke blutige Kleidungsstücke und der Ausweis des verschwundenen Mädchens gefunden wurden. Alles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin, bei dem das Opfer in die Donau geworfen wurde. Der Verdacht richtet sich gegen den Freund des Mädchens, der Sohn einer verfeindeten Familie. Die Leiche des Mädchens ist allerdings nicht auffindbar.

Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF