Die Simpsons Unter dem Maulbeerbaum

Lisa ist fasziniert von Nick, einem Nachwuchsliteraten, der ihrer Meinung nach wie Hemingway schreibt. Hals über Kopf verliebt sie sich in den jungen Autor und reimt sich eine Romanze zusammen. Nach dem Vorbild von Pyramus und Thisbe will Lisa Nick auf eine einsame Insel locken, um ihn dort unter einem Maulbeerbaum zu küssen. Bart eifert inzwischen zusammen mit Milhouse den 'Wissensjägern' in der Serie 'MythCrackers' nach - mit drastischen Folgen.