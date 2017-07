House of Cards Spendengelder

Nach einem kurzen Schlagabtausch mit dem Präsidenten scheint es so, dass sich die Wogen wieder glätten. Das Verhältnis zwischen Frank und Walker entwickelt sich richtig freundschaftlich. Da erfährt Frank, dass ein ehemals großzügiger Unterstützer des Präsidenten seit geraumer Zeit nichts mehr gespendet hat. Die Vermutung steht im Raum, dass der Geldfluß nun zu den Republikanern fließt. Er setzt daraufhin Stamper auf den Fall an.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)