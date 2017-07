Mafia-Methoden in Niederkaltenkirchen! Im dritten Eberhofer-Krimi nach einem Bestseller von Rita Falk wird Dorfpolizist Franz Ebenhofer ( Sebastian Bezzel ) jäh aus seiner Lethargie geholt, als Dienststellenleiter Moratschek einen Schweinskopf auf seinem Bett vorfindet. Freundin Susi vertschüsst sich nach Italien und ein unheimlicher Gregor Bloéb versetzt das ganze Dorf in Angst und Schrecken. Zum Glück kann Eberhofer sich auf seinen Spezl Rudi ( Simon Schwarz ) verlassen.

Inhalt

Susi hat von Niederkaltenkirchen endgültig die Nase voll. Eberhofer hat die allerletzte Chance vermasselt, mit ihr zusammenzuziehen. So folgt Susi dem heißblütigen Luca nach Potenza am Gardasee, wo dieser für sie eine Pizzeria eröffnet hat. Dienststellenleiter Moratschek fürchtet indes die Rache des Psychopathen Küstner. Ein Schweinskopf in seinem Bett hat ihn in hellste Panik versetzt. Eberhofer übernimmt mit seiner skurrilen Truppe Moratscheks Personenschutz. Auf turbulenter Flucht geht es im Hippie-Bus ausgerechnet zu Susis Pizza-Paradies am Gardasee.