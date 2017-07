Revenge Eitelkeit

Mason Treadwell kehrt in die Stadt zurück. Der Autor hat vor einigen Jahren eine Biographie über David Clarke geschrieben, dabei aber große Teile der Wahrheit verschwiegen. Deshalb will Emily Treadwell dazu bringen, seine Geschichte zu ihren Gunsten zu revidieren. Um ihr Ziel zu erreichen, schreckt sie auch nicht vor extremen Mitteln zurück. In der Zwischenzeit wird Daniel in den Scheidungskrieg seiner Eltern mit hineingezogen.

