Herrn Kukas Empfehlungen

Ausgerüstet mit einigen wirklich wertvollen Empfehlungen des alten aber westerfahrenen Herrn Kuka macht sich ein junger Pole auf, Wien zu erobern. Der Traum vom Westen geht in Erfüllung, jedoch anders als erwartet – und auch Herrn Kukas Empfehlungen halten nicht immer, was sie versprechen…



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen