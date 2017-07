Drop Dead Diva Der Vampirfall

Jane kann es noch kaum fassen, dass Grayson und Nicole sich geküsst haben. Um sich abzulenken, stürzt sich Jane in die Arbeit und versucht Geld für Violets Frauenhaus-Projekt aufzustellen. In Parkers Auftrag soll Lester Tuttle die Kanzlei verkaufen. Dem Team bleibt nur eine Woche Zeit, um das zu verhindern. Und Grayson vertritt den jungen Kieran, der in einem Flugzeug Leute erschreckt hat, da er behauptet, ein Vampir zu sein. Daher versucht Grayson Minderheiten-Rechte für die Gruppe der Vampire einzuklagen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)