How I Met Your Mother Hochzeitsgast plus eins

Ted lädt Robin zur Hochzeit von Freunden ein. Leider hat er vergessen auf der Antwortkarte anzukreuzen, dass er in Begleitung erscheinen wird. Er besteht darauf, mit Robin zu erscheinen und sorgt damit ungewollt für eine Krise des beinahe vermählten Paares. Die beiden streiten und die Hochzeit droht zu platzen. Hauptdarsteller Josh Radnor (Ted Mosby)

Jason Segel (Marshall Eriksen)

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Neil Patrick Harris (Barney Stinson)

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Regie Pamela Fryman