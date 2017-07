Drop Dead Diva Die Liebesfalle

Owen und Jane arbeiten gemeinsam an einem Fall: Sie versuchen einen Professor, der wegen Drogenschmuggels vor Gericht steht, vor dem Gefängnis zu bewahren. Jane will die Chance nutzen, um sich mit Owen zu versöhnen. Kims Schwangerschaft macht ihr sehr zu schaffen. Trotzdem will sie einer jungen Frau helfen, deren Freund verstorben ist. Das Pärchen hatte zuletzt an einem Videospiel gearbeitet und nun soll die junge Frau kein Geld bekommen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)