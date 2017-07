Der Richter - Recht oder Ehre ("The Judge") Fesselndes Justizdrama

Großes Kino mit Robert Downey jr. als mit allen Wassern gewaschener Großstadt-Anwalt Hank Palmer und Robert Duvall (erhielt für die Rolle seine siebente Oscar-Nominierung!) als sein entfremdeter Vater Joseph Palmer, der als Richter in einer kleinen Stadt in Indiana seit Jahren hohes Ansehen genießt. Und genau jenes respektierte Mitglied der Gemeinde wird nun beschuldigt, den vor Jahren von ihm verurteilten Mark Blackwell überfahren und getötet zu haben.

Nun soll ausgerechnet sein Sohn Hank, der eigentlich nur zum Begräbnis seiner Mutter in seine Heimatstadt zurück gekommen war, seine Verteidigung übernehmen. Im Laufe der Verhandlungen entspannt sich ein dramatisches Psychoduell zwischen Vater und Sohn, alte Wunden brechen auf, Familiengeheimnisse werden ausgepackt, Emotionen freigelassen und mit Figuren aus der Vergangenheit wird Frieden geschlossen. Für den Richter steht viel auf dem Spiel - sein Ruf, seine Ehre und letztlich auch seine Freiheit. Für Hank ist es indessen die Chance, endlich die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen.

Auch die Nebenrollen sind mit Vincent D'Onofrio ("Die glorreichen Sieben") als großer Bruder Glen, Oscar-Nominee Vera Farmiga ("Up in the Air", "Bates Motel") als Jugendliebe Samantha und Billy Bob Thornton als ehrgeiziger Staatsanwalt Dwight Dickham erstklassig besetzt.