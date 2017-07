Unforgettable Flugbahnen

Die 17-jährige Marisa Perez wird auf offener Straße erschossen. Als Carrie am Tatort eintrifft, an dem sich Polizisten und Schaulustige tummeln, kommt es plötzlich zu einer Schießerei, die weitere Verletzte fordert. Alles scheint auf einen Bandenkrieg zwischen der "DKK" und der "QB-6" hinzudeuten. Deshalb will Al den Fall so schnell wie möglich aufklären.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)