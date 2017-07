Die Nanny Die eingebildete Freundin

In Graces Vorstellung gibt es eine unsichtbare Freundin namens Imogen. Fran will die Kleine ablenken, damit sie Imogen vergisst. Es kommt zur Katastrophe, als Grace beim gemeinsamen Keksebacken behauptet, Fran habe ihre Freundin aus Unachtsamkeit getötet.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)