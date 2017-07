Heidi 3D Eine Schaukel für Clara

Seitdem Clara im Park beim Stehen-Üben gestürzt ist, hat sie jede Hoffnung auf eine Genesung verloren. Ihre Stimmung sinkt auf den Nullpunkt. Vergeblich versuchen Heidi und Großmama sie aufzuheitern. Selbst als die zwei eigens für Clara eine Schaukel im Garten anbringen, verhält sich Clara abweisend, sodass Heidi schließlich der Kragen platzt und sie frustriert mit ihrer Freundin zu streiten beginnt. So unangenehm so ein Streit auch sein mag, er reinigt die Luft. Als sich Heidi ermattet in ihr Zimmer zurückzieht, scheint Clara endlich einzusehen, dass sie diesmal zu weit gegangen ist.