Unforgettable Zwei Personen, ein Gesicht

Inhalt - 'Zwei Personen, ein Gesicht', IV/7

Ein Taxifahrer rammt einen Obdachlosen. Als man am Unfallopfer die Jacke eines Arztes entdeckt, der schon seit Wochen vermisst wird, wird der Fall an Carrie und Al übergeben. Dr. David Walton ist bereits seit drei Monaten abgängig. Carrie fallen am Vermissten-Foto sogleich Waltons Schuhe auf und sie erinnert sich, diese am Unfallsort ebenfalls gesehen zu haben. Carrie und Al scheinen nun eine Spur zu dem Mann gefunden zu haben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Poppy Montgomery (Carrie Wells)

Dylan Walsh (Det. Al Burns)

Michael Gaston (Mike Costello)

Kevin Rankin (Roe Saunders)

Daya Vaidya (Nina Inara)

REGIE

David Platt