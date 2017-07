Zurück in die Zukunft III ("Back to the Future III")

Zum Abschluss der Back-to-the-Future-Trilogie geht es in den Wilden Westen! Michael J. Fox mit seinem DeLorean 100 Jahre vor seiner Zeit, wo ihn 1885 ein turbulentes Abenteuer erwartet. Dabei trifft Christopher Lloyd alias Doc Emmett Brown auf die Liebe seines Lebens. Und ZZ Top haben einen Gastauftritt!

Making-Of-Clip Hier finden Sie ein ausführliches Making-Of-Clip von "Zurück in die Zukunft III" einschließlich Interviews mit Robert Zemeckis, Michael J. Fox und Mary Steenburgen.

Inhalt Kaum hat Marty McFly seine jüngste Zeitreise überstanden, wartet bereits ein neues Abenteuer auf ihn. Er entdeckt einen Grabstein, auf dem es heißt, sein treuer Freund Doc Emmett Brown sei im Jahre 1885 im Wilden Westen erschossen worden. Sofort bricht Marty in die Vergangenheit auf, um ihn zu warnen. Doc hat in der Westernstadt jedoch die große Liebe gefunden und denkt nicht daran, sein neues Leben aufzugeben.