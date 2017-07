New Girl Die Perücke

Nick ist von Reagan so sehr beeindruckt, dass er total eingeschüchtert ist. Immer öfters flüchtet er zu Schmidt und Cece. Die beiden sind davon so genervt, dass sie Nicks Bild der scheinbar perfekten Reagan richtig stellen wollen. In der Zwischenzeit hilft Winston Reagan dabei, mit ihrer Freundin Schluss zu machen. Er gibt ihr ein paar Trennungstipps.