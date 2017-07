Crocodile Dundee II ("Crocodile Dundee II") Der australische Krokodiljäger kehrt zurück

Paul Hogan schlüpft abermals in seine Paraderolle und rettet seine Geliebte Sue vor den Fängen der kolumbianischen Mafia...

Nach dem Sensationserfolg von "Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen" im Jahr 1986, der in den USA allein $175 Millionen Dollar einnahm, und für den Titelheld Paul Hogan mit einem Golden Globe und einer Oscar-Nominierung für Bestes Drehbuch ausgezeichnet wurde, durfte das Sequel nicht lange auf sich warten lassen. 1988 war es schließlich soweit.

Gemeinsam mit seinem Sohn Brett schrieb Hauptdarsteller Paul Hogan das Drehbuch zu "Crocodile Dundee II" . Regisseur John Cornell inszenierte das Sequel mit viel kernigem Humor, witzigen Actioneinlagen und mit der vom ersten Teil gewohnten Leichtigkeit. Hogans Co-Partnerin von Teil I Linda Kozlowski war wieder mit dabei. Auch privat funkte es zwischen dem sonnengegerbten Aussie und der um 19 Jahre jüngeren amerikanischen Schauspielerin. Hogan verließ seine Ehefrau Noelene nach 28 Jahren Ehe und heiratete seine blonde Schauspielkollegin im Jahre 1990. Das Paar hat inzwischen einen Sohn, Chance, und stand für "Crocodile Dundee in Los Angeles" im Jahre 2001 als Filmfamilie gemeinsam vor der Kamera. Doch auch da währte das Eheglück nicht ewig - die beiden sind seit Juli 2014 geschieden.

Inhalt

Gerade als sich Crocodile Dundee im New Yorker Großstadtdschungel zu langweilen beginnt, wird seine Freundin Sue in eine Drogenaffäre verwickelt. Von südamerikanischen Verbrechern verfolgt, flüchtet Dundee mit seiner Herzdame heimwärts in den vertrauten, australischen Busch, wo er seinen Heimvorteil auszunützen versteht.