Der kleine Rabe Socke Die verfluchte Teekanne

Der kleine Dachs erhält eine Teekanne als Lohn, wenn er sich bereit erklärt, das Geschäft von Herrn Hund zu reinigen. Nicht ohne Hintergedanken bietet sich Socke als Unterstützung an. Er hofft, so an die köstlichen Lollies zu kommen, die sich im Laden befinden. Als Socke beim Putzen ein totales Chaos anrichtet, will Herr Hund die Teekanne jedoch nicht mehr hergeben.