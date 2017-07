Johnny Depp (derzeit mit 'Pirates of the Caribbean - Salazars Rache' in den Kinos) brilliert als exaltierter, britischer Kunstkenner auf turbulenter Geheimmission für den MI5 unter Inspektor Martland ( Ewan McGregor ). Gwyneth Paltrow als Luxus-Gattin Johanna steht ihm dabei treu zur Seite während Paul Bettany als loyaler Hausdiener Jock Strapp auch schon mal den Mann fürs Grobe gibt. Dabei treten auch Jeff Goldblum als exzentrischer US-Milliardär und Olivia Munn als seine nymphomanische Tochter in Erscheinung.

JOHNNY DEPP

Der in letzter Zeit durch seine Finanzprobleme und den schmutzigen Scheidungskrieg mit Ex-Frau Amber Heard arg gebeutelte Star segelt derzeit in seinem fünften Abenteuer als Capt. Sparrow in 'Pirates of the Caribbean - Salazars Rache' durch unsere Kinos. Nach der leichtfüßigen Gaunerkomödie "Mortdecai" meldete sich Johnny Depp im Jahr 2015 in der wahren Geschichte rund um den Kriminellen James Bulger in "Black Mass" mit einer der stärksten Darstellungen seiner Karriere zurück. Im Jahr 2016 war er als verrückter Hutmacher in der Fortsetzung "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" in unseren Kinos zu sehen.



