Zip Zip Ich bin ein Star - lasst mich in Ruhe! / Der Schlafplatzstreit

Ein Pannenvideo macht Carl in Internet zu einem kleinen Star. Es zeigt, wie er vom Baum fällt. Ungeniert genießt Carl den unverhofften Ruhm und weckt dadurch Fridolins Neid. Um Carl zu übertrumpfen, lässt er sich von Viktoria bei verrückten Stunts filmen, die Carl prompt zum Gegenschlag herausfordern. Ehe sich die beiden Freunde versehen, entbrennt ein gnadenloser Wettstreit zwischen ihnen.



Von allen Plätzen der kuscheligste Ort zum Übernachten ist eindeutig das Bett der Westerfelds. Als alle Haustiere dort schlafen dürfen, bekommt Herr Westerfeld kein Auge zu und entscheidet deshalb, dass künftig nur ein Tier dieses Privileg genießen darf. Da Viktoria schon vor den Waldtieren im Haus war, verteidigt sie ihr Recht auf den Platz im Bett mit allen Mitteln. Aber auch die vier Freunde kennen so einige Tricks.