Jamies 15 Minuten Küche Chorizo-Tintenfisch & Pasta mit Sardellen

Was ergeben eine süß-saure Chorizo, Tintenfisch, mit Minze, Spinat und Zitrone veredelter Couscous, der mit Harissa-Joghurt beträufelt wird, sowie 15 Minuten Zeitaufwand? Richtig: einen köstlichen spanischen Salat. Wer dann immer noch hungrig ist, kann sich gleich auch am zweiten mediterranen Gericht versuchen: der mit Sardellen, Chili, Knoblauch, Rosmarin und Broccoli verfeinerten Pasta. Als Beilage empfiehlt Jamie cremigen Salat aus Hüttenkäse und gemischten Paradeisern.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)