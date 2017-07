Kung Fu Panda Apokalypse Yao

Po begleitet Meister Yao zu einem Treffen mit anderen Meistern, als Unfassbares geschieht. Auf dem Weg werden Yao die fünf großen, mystischen Geheimnisse direkt aus seinem Kopf gestohlen! Verzweifelt setzt Po alles daran, die Geheimnisse so rasch wie möglich wiederzuerlangen, bevor sie in falschen Hände geraten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)