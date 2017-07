Bibi Blocksberg Bibi und die verhexten Marionetten

In Neustadt hält ein Marionetten-Theater Einzug. Als der Marionettenspieler verletzungsbedingt ausfällt, springt Bibi für ihn ein. Sie hext die Puppen lebendig, damit diese selbst Ideen für ein Bühnenstück einbringen. Stattdessen jedoch beginnen ein Prinz, ein Hofnarr und ein Musketier um die Gunst der schönen Prinzessin zu streiten. Diese ist bald genervt von dem Zwist, flieht aus dem Theater und gerät in der realen Welt prompt in große Gefahr. Gemeinsam mit den drei männlichen Puppen und ihren Freunden versucht Bibi, die verzweifelte Prinzessin zu retten.