The Neighbors Der Country Club

In nächster Umgebung hat ein neuer, exklusiver Country-Club eröffnet. Obwohl Debbie ihre Alien-Nachbarn kürzlich noch eindringlich vor solchen Einrichtungen gewarnt hat, will Marty unbedingt hingegen. Als sich die Weavers verstohlen aus dem Haus schleichen, bekommen die Bird-Kersees prompt Wind davon und folgen ihnen auf dem Fuß. Im Club angekommen, scheint das vornehme Getue der Weavers gar nicht gut anzukommen - ganz im Gegensatz zum eigenartigen Verhalten der Bird-Kersees.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)