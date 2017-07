Jamies 15 Minuten Küche Hackröllchen in Currysauce & Leichte Frittata

Ausreden zählen nicht, wie Jamie Oliver beweist: Auch in wenigen Minuten kann Köstliches aufgetischt werden. In nur 15 Minuten entstehen selbstgemachte faschierte Laibchen in Currysoße, zu dem mit Kardamom verfeinerter Erbsen- und Bohnenreis gereicht wird. Als Beilage serviert Jamie außerdem ein Koriander-Joghurt und fettarme Papadams. Auch seine Frühlings-Frittata mit Minz-Sellerie-Erbsen-Salat und Paradeiser-Crostini ist spielend leicht in einer Viertelstunde hergestellt.



