Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Gefangen

Robin, Tuck und Little John wollen Waisenkindern helfen. Sie sammeln bei den Einwohnern von Nottingham Goldmünzen-Spenden. Doch Prinz John erfährt davon und lässt seine Wachen die ganze Stadt umstellen, um an das Geld zu gelangen. Robin und seine Gefährten sitzen wohl oder übel in der Falle. Ohne fremde Hilfe ist ein Entkommen mit der Goldkiste kaum zu schaffen.