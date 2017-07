Bezaubernde Jeannie Liebe geht durch den Wagen

Jeannie wünscht sich schon lange, einmal einen Wagen zu fahren. Ihr Wunsch geht schließlich in Erfüllung. Damit aber nichts passieren kann, macht sie sich unsichtbar, was zur Folge hat, dass ein entsetzter Dr. Bellows ein scheinbar fahrerloses Auto durch die Stadt kurven sieht. Daraufhin beschließt Jeannie, sich doch wieder zu zeigen. Als sie aber gegen die Einbahn fährt, gerät sie in richtige Schwierigkeiten, da sie keinen Führerschein vorweisen kann.