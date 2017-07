Breaking Bad 4 Tage Auszeit ('4 Days out' - II/9)

Walt ist überzeugt, dass sich sein Zustand rapide verschlechtert und er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Gegenüber Skyler behauptet er, noch einmal allein für vier Tage zu seiner Mutter zu fahren. In Wirklichkeit will er mit Jesse in der Wüste Meth kochen, um noch rasch so viel Geld wie möglich zu machen. Alles läuft nach Plan, bis plötzlich die Autobatterie streikt und die beiden ohne Wasser mitten in der Wüste festsitzen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)