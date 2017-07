Die Nanny Tierischer Ausflug im Zoo

C.C. ist eifersüchtig auf Frans Beliebtheit bei den Sheffields. Sie erzählt den Kindern, ihre Nanny habe sie nur deshalb gern, weil sie dafür bezahlt werde. Die kleine Grace ist so verwirrt, dass sie von zuhause wegläuft. Glücklicherweise eilt Grace direkt in Frans Arme.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)