Die Simpsons Das Ding, das aus Ohio kam

Homer bekommt eine neue Assistentin: Die aus Ohio stammende Roz erweist sich als äußerst charmant und wickelt ihn im Nu um den Finger. Nach und nach dämmert es Homer allerdings, dass Roz nur aus einem einzigen Grund nett zu ihm ist: Insgeheim ist sie hinter seinem Job her. Und tatsächlich: Als Homer eines Tages blau macht, verpetzt Roz ihn prompt an Mr. Burns - was zur Folge hat, dass Homer und Roz ihre Positionen tauschen und Homer fortan die Assistenten-Rolle inne hat. Doch Hilfe naht: Ausgerechnet Ned Flanders entpuppt sich als Retter in der Not.