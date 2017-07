Revenge Nötigung

Victorias und Conrads Rosenkrieg geht in die erste Runde. Zwar hat Victoria einen Ehevertrag unterschrieben, doch wurde der durch ihre angebliche Schwangerschaft nichtig. Sie will unter allen Umständen das Haus in den Hamptons behalten und ist dafür bereit auf alles andere zu verzichten. Doch der eigentliche Streitpunkt ist das Sorgerecht für Charlotte. In der Zwischenzeit droht Tyler vollkommen außer Kontrolle zu geraten.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)