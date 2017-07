Justified Unter Beobachtung

Sammy Tonin versucht in Robert Quarles' Auftrag, Raylan gegenüber dem FBI als korrupt darzustellen. Um sicherzustellen, dass der lästige Marshal endlich aus dem Weg ist, erschießt Quarles Gary Hawkins, in der Hoffnung Raylan den Mord anhängen zu können. Und Boyd wird unter dem Verdacht verhaftet, einen Bombenanschlag auf Sheriff Napier verübt zu haben.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)