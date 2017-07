Judy Moody und der voll coole Sommer ("Judy Moody and the Not Bummer Summer") Spritzige Jugendbuchverfilmung

Heather Graham

Die aus Milwaukee, Wisconsin, stammende Schauspielerin ist seit über 25 Jahren im Filmgeschäft, unter anderem spielte sie im Jahre 1991 in sechs "Twin Peaks"-Episoden die ehemalige Nonne Annie. Ihren großen Leinwanddurchbruch feierte sie im Jahre 1997 als Pornodarstellerin Brandy in "Boogie Nights". Seitdem überzeugt die 1,73 große Blondinge mit den Kulleraugen in unterschiedlichen Filmen und Genres wie "Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung "(1999), dem Thriller "Killing Me Softly"(2002) oder "Hangover"(2009+2013). Im Jahre 2006 bekam sie sogar eine eigenen Fernsehserie auf den Leib geschrieben. "Emilys Liste" wurde allerdings aufgrund mangelnder Quoten nach der Pilotfolge eingestellt. Privat hält sich die 47-Jährige bedeckt. In der Vergangenheit hatte sie oft eine Schwäche für Schauspielkollegen gezeigt, wie Kyle MacLachlan, den sie am Set von "Twin Peaks" kennenlernte, Heath Ledger, Benicio del Toro oder Matthew Perry. Zuletzt war sie an der Seite von Filmproduzent Tommy Alastra zu sehen.