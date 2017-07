The Secret Life of the American Teenager Streit um Ben

Der Schulabschluss steht unmittelbar bevor. Neben der offiziellen Feier gibt es auch eine private Party im Sommerhaus von Jesses Eltern. Amy würde gern daran teilnehmen, leider ist Ricky aber dagegen. Er zieht es vor, mit Amy und John im kleinen Kreis zu feiern. Dass ihm eine besondere Ehre zuteil werden soll, ahnt Ricky nicht. Er soll als Abschiedsredner fungieren. Derweil haben Alice und Henry Probleme, mit ihrer Trennung umzugehen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Lindsley Parsons III