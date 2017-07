Die Nanny Viel Rauch um nichts

Brighton wird in der Schule beim Rauchen erwischt. Als Ausrede für seinen Verweis gibt er an, er habe sich nur an einem richtig 'bösen' Vorbild orientiert, von dem Fran ihm erzählt hat. Die Nanny verheimlicht Maxwell diesen Verweis. Doch es kommt, wie es kommen muss: Max erfährt davon. Fran zittert um ihren Job.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)