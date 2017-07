Heidi 3D Heidis erste Schulstunde

Für Clara beginnt der Unterricht bei ihrem Privatlehrer Herrn Bahner wieder. Auch Heidi soll mit ihrer Freundin die Schulbank drücken. Zu seinem Entsetzen muss der humorlose Professor jedoch feststellen, dass Heidi weder Lesen noch Schreiben kann. Zusätzlich lenkt sie Clara vom Unterricht ab. Freilich nicht ohne Hintergedanken schlägt er vor, die beiden Mädchen in Zukunft besser getrennt zu unterrichten. Er will an Heidi eine neue Lehrmethode testen. Innerhalb eines Monats soll sie Lesen können.