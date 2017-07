House of Cards Die Brücke

Underwood weiß die längste Zeit, dass Lucas hinter ihm her ist. Denn Lucas' vermeintlicher Verbündeter ist dem FBI verpflichtet, da er ansonsten wegen seiner Hacker-Aktivitäten ins Gefängnis müsste. Frank ist nach wie vor dabei, Raymond Tusks starken Einfluss auf den Präsidenten zu bekämpfen. Er versucht, Tusks chinesischen Partner, den einflussreichen Milliardär Feng, vor der chinesischen Führung blosszustellen. Unterdessen setzt sich Claire für vergewaltigte Frauen beim Militär ein. Sie möchte die First Lady mit an Bord holen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)