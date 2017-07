In dieser Folge sind vier ganz besondere Gespräche zusammengefasst: nicht ganz so seriös wie gewohnt erlebt man Ingrid Turnher. Nach ihr ist der schlechteste oder der lustigste Rapper der Welt zu Gast. Machen sie sich selbst ein Bild vom millionenfachen Ineternethelden Moneyboy. Den wohl wirrsten Auftritt der letzten 8 Jahre hat die deutsche Autorin Alexa Hennig von Lange hingelegt. Da gerät bis hin zu Dauerlachkrämpfen alles aus den Fugen. Helmut Berger hingegen scheint längst völlig schmerzbefreit zu sein. Wenn er erzählt, an wen er beim onanieren denkt, verblüfft er sogar unsere hart gesottenen Moderatoren Stermann und Grissemann.