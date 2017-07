Soko Kitzbühel Ein klarer Schnitt

Beim Gieringer Weiher erliegt der Ex-Chriurg Jürgen Schindler einem Kopfschuss. Im Kofferraum seines Wagens macht die SOKO einen makabren Fund: Die abgetrennte Hand eines Mannes. Im Zuge der Ermittlungen werden die Kriminalisten mit einem medizinischen Phänomen konfrontiert: Es gibt Menschen, die sich von gesunden Gliedmassen trennen möchten, weil sie sie als "Fremdkörper" empfinden. Der Mord am suspendierten Chirurgen scheint mit diesem Phänomen zu tun zu haben. Aber inwiefern berührt es die beiden Restauratoren Helene Deutsch und Frank Engerth, die in der Villa der Kunstsammlerin Andrea Kojani arbeiten? Und wieso findet sich Menschenblut in der Praxis eines Prominenten-Tierarztes?

Koproduktion ORF/ZDF