Grey's Anatomy Liebe die Deinen

Die verunglückten Ärzte machen langsam Fortschritte in ihrer Genesung. April sieht nach ihrer Rückkehr ins Seattle-Grace-Hospital das erste Mal Jackson wieder und ist dabei ziemlich nervös. Inzwischen lässt Arizona ihren ganzen Frust über ihr verlorenes Bein an Callie aus. Doch die ist der andauernden Anfeindung ihrer Frau nicht mehr gewachsen. Und Christina kann anfangs Dr. Thomas nicht ausstehen, doch in einem Gespräch finden die beiden eine Gemeinsamkeit, die sie miteinander verbindet.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)